,,Dit zei ik in vertrouwen tegen jou allemaal hè, dit kun je toch niet in de krant zetten,” zegt een man die ik interview. Eh…jawel, wat had u dan gedacht? Is het onderschatting, is het onwetendheid? Waarom vertelt iemand zijn hele levensverhaal en wil hij het vervolgens weer intrekken? Waarom praat ik steeds tegen een hand, zijn mensen bang voor mijn vragen, als het al lukt om iemand bereid te vinden te praten. Iedereen zou het liefste zijn eigen woordvoerder hebben, om maar niet te struikelen over mij, de persmuskiet, de luis in de pels. Dat moet de journalist altijd zijn, en dat appelleert aan ongedierte en ja, dat voel ik me ook.

Of je de vragen even wil opsturen. En vervolgens het antwoord krijgen: we vinden die vragen niet helemaal passen bij de insteek van het interview. Pardon? Dat maak ik toch wel uit dacht ik zo. Maar nee, politici, ambtenaren, burgers, iedereen wil de regisseur zijn van zijn eigen tekst. ,,Maar zo lijkt het net alsof we de boel hebben opgelicht,” hoor ik dan. Nou, misschien is dat ook wel zo.

U hebt toch gewoon gezegd wat u heeft gezegd? Ja, maar het kan zijn dat het verkeerd wordt geïnterpreteerd of dat je het net verkeerd opschrijft. O, dus je bedoelt eigenlijk dat ik mijn vak niet versta.

Woordvoerders die even ‘geen behoefte hebben’ om te praten met de pers. Hoezo, woordvoerders zíjn er juist toch voor om te praten met de pers? Nee, ze willen alleen maar praten als er iets leuks te vertellen is. Maar als de zaken minder leuk worden, gaan de rolluiken naar beneden. Zelfs op universiteiten moeten algemene standpunten worden bepaald. Ik had met een hoogleraar gesproken die pittige uitspraken deed. Toen ik hem nog eens wilde raadplegen waande ik me in Noord Korea. Het was niet zo verstandig geweest wat de hoogleraar had gezegd en dat moesten ze toch meer reguleren.

Maar journalistiek is geen Facebook, Instagram of Twitter, waar je zelf kunt bepalen wat je zendt. Journalistiek moet de rauwe realiteit laten zien, die is niet altijd mooi. Mensen zijn menselijk, die stomme, onhandige, maar ook prachtige uitspraken kunnen doen, dat maakt een mens een mens en een verhaal een verhaal. Wij zijn er om dat op te tekenen. Het echte verhaal direct uit het hart, ongereguleerd, ongecensureerd.