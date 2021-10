Zo schudt makelaar Arjan uit Apeldoorn de woningmarkt een beetje los

,,Veel? Dat is enorm’’, constateert Buurman. De actie viel ook makelaarskoepel NVM op. ,,Ze zagen 27 afspraken staan en dachten: wat is daar aan de hand? Het is natuurlijk niet dat je de woningnood in Nederland er nu ineens mee zou oplossen als alle makelaars dat doen. Daarvoor helpt alleen meer nieuwbouw. Maar je brengt de markt wel iets meer in beweging.” Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit in Delft: ,,Mooi initiatief.” NVM-woordvoerder Marc van Lee: ,,De markt zit nu zo vast dat elke beweging goed is.”