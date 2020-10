Zo zoeken kroegen nieuwe wegen om gasten te trekken. ‘We garanderen dat je naar buiten rolt alsof het 5 uur is’

Het staat kroegeigenaren vrij om eerder open te gaan, maat toch houdt Apeldoorn ontwikkelingen in de binnenstad goed in de gaten. ,,We gaan monitoren hoe het dit weekeinde in de horeca gaat’’, zegt woordvoeder Roel van Vemde. ,,We snappen ook dat horecaondernemers binnen de nieuwe maatregelen toch creatieve manieren zoeken om omzet te blijven draaien. Zolang dat gebeurt binnen de grenzen van de noodverordening is dat geen probleem.’’