Zomerse herfst: wat gaan we doen dit weekeinde?

WeekendtipsDe zon straalt als haast nooit tevoren dit weekeinde. Een Indian Summer pur sang. Natuurlijk kunnen we overal naar de Bockbierfestivals en de Oktoberfesten. Zijn er de mooiste feesten en activiteiten binnen. Maar dit weekeinde willen we toch maar een ding? Naar buiten. Daarom de beste tips om nog even de zon te pakken.

Blotevoetenpad

Ach, als het dan toch 26 graden is, dan moeten we maar echt gek doen toch? Op verschillende plekken in de regio zijn speciale bloetevoetenpaden. Lekker met de voeten struinen door de modder, water en het gras. Oke, voor wie dat iets te ver gaat kan het vast ook met laarzen aan. Onder meer De Nooterhof in Zwolle, De Hof van Twello in Twello en de Kijktuinen in Nunspeet hebben paden die speciaal ingericht zijn voor blote voeten.

Bronsttijd

Het is bronsttijd op de Veluwe. Alle reden om bij het krieken of in de schemer op zoek te gaan naar plekken waar het wild komt. Op de Veluwe zijn verschillende plekken met wildschermen waardoor de edelherten niet in de gaten hebben dat ze bekeken worden. Ze zijn onder meer in Spelderholt, Hoog Buurlo, Sprielderbos , Vierhouterbos en de Noorderheide. Exacte locaties zijn te vinden bij Staatsbosbeheer.

Zonsopkomst

Wie heeft niet de spectaculaire zonsopkomsten op social media voorbij zien komen de afgelopen week? Alle reden om er deze zaterdag of zondag zelf van te genieten. Wordt de stralende dag alleen maar langer van. Fotocamera mee en op naar een fotogenieke plek. Hoogte doet het natuurlijk goed. Dus beklim de Sprengenberg of de Lemelerberg. Of ga naar de IJssel. In de uiterwaarden is er vrij zicht op de opkomst van de zon. Zaterdag komt de zon op om 7.57 uur en zondag om 7.59 uur.

Loversland

Wie toch naar binnen wil kan naar Loversland in de IJssellanden. Zonnestralen zijn er niet, maar rode oortjes kun je er wel krijgen. De tweede editie van het evenement van Bobbi Eden is en er gaat nog een schepje bovenop. Op een tweede podium zijn er kinky SM shows, zo belooft de organisatie van de erotiekbeurs. Ook is er een Swingers Cafe en een erotisch doolhof gebouwd.

Halloween