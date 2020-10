Zondag naar de kerk: in Staphorst zijn beduidend minder mensen, maar op Urk is het druk

Het kabinet vreest niet om extra coronamaatregelen te treffen als de cijfers over nieuwe besmettingen, ziekenhuis- en ic-opnames geen kentering laten zien, zo stelde premier Rutte vrijdag. De vraag is of deze harde woorden ook direct van invloed zijn op ons gedrag? Maken we pas op de plaats? Of leven we ons ‘normale’ leven door. Daarvoor gaan kijken op verschillende plekken in de regio hoe jij en ik ons weekend doorbrengen. Met vandaag onder meer: naar de kerk, op bezoek bij opa of oma en wandelen in de natuur.