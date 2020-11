Zorgelijke toestand studenten: ‘Gooi toch open, die universiteiten en hogescholen!’

Nog een langere lockdown? Mijn zoon Rijk (20) zit aan tafel en zucht. Hij is student International Business in Rotterdam. Hij ziet het niet meer zitten. ,,Er blijft niets van mijn motivatie over op deze manier, hoewel ik het heel graag wil. Hoe moet je hier mee omgaan?”



Afspreken in Rotterdam kan niet meer omdat horeca dicht is, colleges zijn bijna allemaal online en dus zit hij maar een beetje alleen op zijn kamer in Brummen zo goed en zo kwaad als het gaat de lessen te volgen. ,,Maar wat is er nu nog leuk aan? Verder kun je niks doen. Ik kan de filmpjes op mijn telefoon onderhand niet meer zien. Ik wil gewoon wat leren, mensen leren kennen, ik wil door, daar was het om begonnen.”