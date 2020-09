Zorgen op het platteland in Oost-Nederland: verdwijnt vee en komt drugs terug?

De verwachting is dat in de komende jaren veel veehouders stoppen. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. De eerste zijn de strengere stikstofregels. De overheid wil boeren uitkopen of de rechten laten verhandelen, zodat extra woningen of wegen gebouwd kunnen worden. Een andere reden is een mogelijke economische recessie in combinatie met lage prijzen in de landbouw.