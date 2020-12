Zorghotels in Oost-Nederland overbelast door coronastijging: Rode Kruis ingevlogen

De overbelasting in de zorghotels is een gevolg van de toename aan coronabesmettingen. In de afgelopen week is het aantal besmettingen in Noord-en Oost-Gelderland met 51 procent fors gestegen. ‘De situatie in onze regio is hiermee zeer zorgelijk en verontrustend’, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).