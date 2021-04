Maar eerst de context. Sinds maart 2020 deelt de politie bekeuringen uit die gekoppeld zijn aan coronamaatregelen, zoals voor het niet dragen van een mondkapje, het overtreden van de avondklok of het samenzijn in een te grote groep. Over de twaalf maanden die volgden deelde de politie in totaal 112.975 coronaboetes uit. Het overtreden van de avondklok was in 64 procent van de gevallen de reden.