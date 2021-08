Zware rookontwikkeling bij brand Apeldoorn; straat afgezet

video Brandstich­ter Urk (21) werd op straat gezet door eigen moeder: lagere straf door zware omstandig­he­den

20 juli Urker Fokke V. (21) is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het in brand steken van de GGD-teststraat in het dorp. Die straf is lager dan de eis. De rechtbank houdt onder meer rekening met zijn zware persoonlijke omstandigheden. Dat geldt ook voor de 16-jarige mededader uit Emmeloord. Hij krijgt jeugddetentie opgelegd en een taakstraf.