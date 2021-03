Zwols vloggezin Bellinga verhuist naar ‘duurste huis van Raalte’

VIDEO Rechter neemt tijd voor uitspraak over edelherten Oostvaar­ders­plas­sen

6 maart Er is nog steeds veel te doen over wat er met de edelherten in de Oostvaardersplassen moet gebeuren. Waar natuurstichtingen willen dat de dieren met rust worden gelaten, willen Gedeputeerde Staten van Flevoland kunnen blijven ingrijpen in de populatie. Deze zittingsdag in de Lelystadse rechtbank is slechts één van de vele afleveringen in de inmiddels jarenlange juridische strijd.