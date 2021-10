Zwolse dames (55+) zoeken versterking zodat walking football nóg leuker wordt

IJSSELDERBY Eén arrestatie na verhitte IJsselder­by, PEC-spe­lers in mineur terug in Zwolle

19 september Go Ahead Eagles heeft de IJsselderby tegen PEC Zwolle met 1-0 gewonnen. Het verhitte duel werd tot twee keer toe stilgelegd vanwege vuurwerkrellen. Fans van Go Ahead zwaaiden daarna bussen van PEC-fans en -spelers uit, waarbij één arrestatie is verricht.