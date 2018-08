Zwolse theaterdirecteur: 'John Lanting? Altijd volle zalen'

in memoriamJohn Lanting (1930 - 2018), de koning van de klucht, is ons allen ontvallen. Altijd lachen in een decor vol deuren. ,,En", zegt oud-theaterdirecteur Hein Spanjaard uit Zwolle: ,,Steevast volle zalen."

John Lanting? Altijd volle zalen, zegt Hein Spanjaard, die in de gloriedagen van John Lanting's Theater van de Lach directeur was van schouwburg Odeon in Zwolle. ,,Er werd wel eens denigrerend over gedaan, maar het vakmanschap van Lanting was boven elke twijfel verheven. Persoonlijk werd ik niet zo zenuwachtig van dit genre, maar het hoorde erbij, het werd elk jaar geprogrammeerd, en het trok elk jaar veel publiek. Voor veel mensen is theater een avondje ontspanning, een avond lang lachen, en daar voldeden dit soort kluchten natuurlijk volledig aan. De jonge generatie theatermakers, Bram en Freek van Neerlands Hoop, schopten er natuurlijk nogal tegenaan, je moet ook wát hebben om tegenaan te schoppen", zegt hij. ,,Maar in de laatste jaren is de erkenning voor hem best gekomen."

Deur weggelaten

,,Sommige grappen zag je ver van tevoren aankomen en dat was ook precies de bedoeling. Andere grappen kwamen dan weer als een verrassing, het was goed gescript. André van Duin zat ook een beetje in die sector, die was wel een beetje creatiever. Maar ook al hield je niet van een klucht, je zag toch dat het heel goed was opgezet. En die deuren hè, de kluchten zat altijd vol met deuren die open gingen en dicht en toch weer open. Odeon was redelijk klein en ze moesten bij het Theater van de Lach dan soms een deur weglaten. Het had met de professionaliteit van het gezelschap te maken dat er dan toch niemand tegen elkaar aanbotste."

Geen opvolger

,,Waarom die kluchten zijn verdwenen, nadat John Lanting er in 1996 mee ophield? Vooral omdat zich geen goede opvolger heeft aangediend, het heeft niets te maken met een verminderde belangstelling of zo - ik denk dat de zalen weer vol zullen zitten als er een opvolger komt. Als die net zo goed is als Lanting."