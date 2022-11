Aanvaller Oosterhuis koestert emotionele en historische titel Vorden: ‘Deze was voor Fred, een gouden man’

BZC geeft in absolute slotfase punt uit handen bij runner-up Dordrecht

Eerstedivisionist BZC was zaterdagavond bij runner-up Dordrecht op weg naar een stunt, daar het in de slotperiode een achterstand van drie doelpunten goedmaakte. In de absolute slotfase het echter alsnog fout voor de Borculose waterpolomannen, die met lege handen huiswaarts keerden (9-8).

0:02