Handbal: Stevo wint inhaalduel en gaat aan kop in hoofdklasse

Vrouwen

Hoofdklasse A

Stevo – HVZ-Vivendi 28-14 (17-6)

Na het gelijkspel tegen LHC (afgelopen zaterdag, 26-26) was de ploeg van trainer Priscilla ter Elst erop gebrand tegen de hekkensluiter wel de volle buit te pakken. Het bezoek van HVZ-Vivendi leverde uiteindelijk weinig problemen op voor Stevo. “Vooral voor rust hebben we goed gespeeld met veel beweging en overtuiging”, aldus Ter Elst. “In de tweede helft werd de concentratie minder. We misten wat meer kansen en de felheid in de dekking werd wat minder. De wedstrijd was op dat moment natuurlijk al gespeeld. Toch mogen we wel tevreden zijn over het spel.” Behalve de twee winstpunten heroverde de ploeg ook weer de koppositie in de hoofdklasse A. Achtervolger Dalfsen heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld. Aanstaande zaterdag vervolgt Stevo de competitie met een thuiswedstrijd tegen Aktief Klazienaveen.