Hoofdsponsor onderstreept clubliefde voor voetbalvereniging TVC '28 met bijzonder cadeau: splinternieuwe hoofdtribune

Vroomshoop is verdrietig om Eurosped, maar of het zo’n verrassing is? ‘De animo was minder’

VROOMSHOOP - Als donderslag bij heldere hemel. Zo is het nieuws over volleybalploeg Eurosped, dat zichzelf heeft opgeheven, ontvangen in Vroomshoop. Vrijwilligers en fans zijn verdrietig, bij sporthal Het Punt en bij de gemeente zijn ze ‘overvallen’. „Maar als sponsorinkomsten wegvallen en er ook minder publiek komt.”

17 januari