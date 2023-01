Eemdijk komt met schrik vrij, trainer De Posthoorn scoort hattrick: het overzicht van het amateurvoetbal

Wint Keistad volleybal­kra­ker, dan lonkt duel met eredivisie­ploeg: ‘Het is niet moeten, maar mogen’

De laatste wedstrijd van het kalenderjaar is een heel mooie voor QoppoConsult/AVV Keistad. Donderdagavond wacht in Assen het bekertreffen met Sudosa-Desto. De winnaar gaat door naar de achtste finale van het nationale bekertoernooi. ,,Voor ons is het niet moeten, maar mogen.”

20 december