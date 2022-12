Jaar vol uitersten eindigt voor John van den Brom op oudjaarsdag ‘gewoon’ bij stamkroeg in Amersfoort

Amersfoort steekt tientallen miljoenen euro’s in nieuwe sportfaci­li­tei­ten: dít gaat er gebeuren

Amersfoort wil op de lange termijn tientallen miljoenen euro’s investeren in nieuwe sportfaciliteiten. Nu worden veel sportvelden niet efficiënt gebruikt, veel gymzalen zijn verouderd en nieuwe sporten hebben grote behoefte aan extra ruimte. Voor een aantal kleine clubs is het gevolg dat ze moeten gaan samenwerken of zelfs fuseren. Hoe zit dat? Zes vragen en antwoorden.

