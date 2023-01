Jurriën Ebbes éindelijk vrij van blessureleed: ‘Laatste keer dat ik 6 wedstrijden op rij speelde was in de jeugd’

Programma Apeldoorn/Veluwe Belangrij­ke duels voor kwakkelend Sparta Nijkerk en VVOG, volleybal­der­by voor vrouwen Dynamo in Zwolle

Een vrijwel volledig programma voor de teamsporters in de regio Apeldoorn en Veluwe dit weekend. Alleen de korfballers hebben even rust in de overgang van de veld- naar de zaalcompetitie, waarin ‘we’ met Unitas dit seizoen een vertegenwoordiger hebben op het hoogste niveau.

4 november