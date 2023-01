Kickbokser en jongerenwerker Tariq Osaro beleeft jaar van de doorbraak: ‘Top 5 in de Glory is mijn grote doel’

met video Jeugd wil massaal op de foto met WK-held Amrabat en straatvoet­bal­ler Touzani (en hun ouders eigenlijk ook)

De grootste WK-gekte is inmiddels alweer gaan liggen, maar in sporthal Zielhorst in Amersfoort bleek zaterdagmiddag alles weer op te bloeien. Marokkaanse vlaggen, voetbalshirts en zelfs trommels waren meegenomen om Marokko-international Sofyan Amrabat en straatvoetballer Soufiane Touzani te ontvangen. Dit alles gebeurde tijdens het voetbaltoernooi Zer033.

2 januari