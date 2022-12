‘Supporter’ Raymond Prins wordt weer trainer bij Hoogland: ‘Tot 3 weken geleden hield ik me er niet mee bezig’

eredivisie volleybal Geen crisis, maar de volleybal­lers van Dynamo verliezen wel voor de tweede keer op rij

Na de verrassende 2-3 nederlaag vorig weekend in eigen hal tegen laagvlieger VoCaSa, bleek zaterdagavond ook SSS uit Barneveld met 3-1 te sterk voor de Apeldoornse volleyballers. Twee nederlagen op rij, dat is lang niet gebeurd, maar van een crisis is vooralsnog geen sprake bij de volleyballers van Dynamo, volgens aanvoerder Joris Berkhout.

