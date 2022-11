Dynamo heerst voorlopig in eredivisie: ook Limax moet er in topper aan geloven

HANDBALOVERZICHT Broekland verplet­tert Lettele, Dalfsen kleineert SDOL en Voorwaarts speelt met De Tukkers

Broekland gaf in de derby tegen Lettele zestig minuten lang gas. De gasten kwamen er geen moment aan te pas en verloren het duel met liefst 44-26. Ook Dalfsen was in de burenstrijd met SDOL veruit de bovenliggende partij: 34-20. Voorwaarts had in de eerste divisie weinig moeite met laagvlieger De Tukkers, terwijl Wijhe’92 een niveau lager niet opgewassen was tegen het versterkte DSVD 2.

30 oktober