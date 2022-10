Dynamo is voor dit seizoen klaar in Europa: ‘Duidelijk niveauverschil’

De volleyballers van Dynamo reisden maandag af naar Polen voor de returnwedstrijd tegen PGE Skra Belchatów. Om de volgende ronde in de CEV cup te bereiken had het keurkorps van coach Redbad Strikwerda woensdagavond een klein wonder nodig. Dat kwam er niet. Dynamo verloor met 3-0 en is voor dit seizoen klaar in Europa.

In de thuiswedstrijd, vorige week woensdag, was al duidelijk dat de volleyballers van de Poolse negenvoudig landskampioen een paar maten te groot waren voor de Apeldoorners. Het 0-3 verlies betekende dat Dynamo met 0-3 of 1-3 moest winnen om een ‘golden set’ af te dwingen. De kans daarop was vooraf door aanvoerder Joris Berkhout echter al als ‘uiterst klein’ betiteld.

Quote Als wij een goeie dag hebben dan is dat qua niveau voor hun een gemiddelde Joris Berkhout, aanvoerder Dynamo

In Belchatów, dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Lodz ligt, was het dan ook na 40 minuten volleybal klaar. Op dat moment had Dynamo de eerste twee sets verloren en was verlenging van het Europese avontuur al definitief buiten beeld. Berkhout blikte dan ook met realisme terug op het verloren tweeluik: ,,Er zat niet meer in. Het niveauverschil was ook dit keer weer duidelijk. Als wij een goede dag hebben, dan is dat qua niveau voor hun een gemiddelde.”

Toch was het niet allemaal kommer en kwel volgens de Apeldoornse aanvoerder. ,,We hebben zeker ook goede dingen laten zien. Zo zijn we er weer volle bak ingegaan, omdat we wisten dat we anders sowieso geen kans zouden maken. Bij onze fouten zaten dit keer ook veel zogenaamde ‘goede fouten’, die ontstaan doordat we risico namen. Tegen dit topteam stonden we echter continu onder druk en dan weet je dat je met te veel fouten, kansloos bent.”

Dynamo vliegt morgenmiddag weer terug naar Nederland en kan zich dan nog welgeteld één dag voorbereiden op de volgende wedstrijd. Zaterdag mag Dynamo dan al weer de bus in naar Zevenhuizen, waar om 19.30 uur Reco ZVH wacht. Een reguliere competitiewedstrijd waarin Dynamo de tot nu toe ongeslagen status ongetwijfeld zal willen handhaven.

CEV Cup, 1/32 finale mannen: PGE Skra Belchatów - Dynamo 3-0 (25-18, 25-16, 25-19)

Eerste wedstrijd op 19 oktober: 0-3 (16-25, 13-25, 19-25)