Honkballers Robur’58 Apeldoorn bekronen met kampioenschap harde werk achter de schermen

Dynamo is voor dit seizoen klaar in Europa: ‘Duidelijk niveauver­schil’

De volleyballers van Dynamo reisden maandag af naar Polen voor de returnwedstrijd tegen PGE Skra Belchatów. Om de volgende ronde in de CEV cup te bereiken had het keurkorps van coach Redbad Strikwerda woensdagavond een klein wonder nodig. Dat kwam er niet. Dynamo verloor met 3-0 en is voor dit seizoen klaar in Europa.

26 oktober