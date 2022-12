Oldenzaalse oud-profvoetballer Wout Droste aan de slag als teammanager bij Go Ahead Eagles

Dat meldt de eredivisionist uit Deventer op haar eigen social media-kanalen. Wout Droste gaat per 1 januari de functie van teammanager bij de eerste selectie bekleden. De voormalige verdediger neemt daarmee de taken over van Adrie Steenbergen, die wel als secretaris voetbalzaken werkzaam blijft voor Go Ahead Eagles.

Na enkele clubs in Nederland sloot Droste eerder dit jaar zijn professionele loopbaan af bij het IJslandse ÍA Akranes. Vervolgens kwam hij in contact met GA Eagles, de club waarvoor hij in het verleden al eerder is uitgekomen. „Ik denk dat het een voordeel is dat ik recent profvoetballer ben geweest en daardoor weet hoe het er in de kleedkamer aan toe gaat. Er zullen natuurlijk ook voldoende nieuwe zaken op mijn pad gaan komen”, laat de Oldenzaler weten op de site van GA Eagles.

Algemeen directeur Jan Willem van Dop over de terugkeer van Droste in Deventer: „Al tijdens zijn laatste periode als speler van Go Ahead Eagles was bij ons bekend dat Wout bezig was met een opleiding Management & Ondernemerschap. Dat maakte hem op voorhand al interessant voor een mogelijke toekomstige functie bij de club ná zijn actieve voetbalcarrière. Na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles zijn we Wout dan ook blijven volgen tijdens zijn laatste periode als profvoetballer. Het gesprek dat ik in Reykjavik met hem had, was daar eigenlijk een voortvloeisel van. We zijn daarom blij dat we Wout als teammanager opnieuw aan de club hebben kunnen binden.”