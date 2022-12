FC Twente-trainer Ron Jans na verlies: ‘Geen smet, maar wel teleurstellend’

ALAJUELA - FC Twente-trainer Ron Jans had zich het slotakkoord van het trainingskamp in Costa Rica anders voorgesteld. „Dit was een slechte afsluiting. Je wilt eindigen met een goede wedstrijd en dit was zeker geen goede wedstrijd”, zei hij na de 3-2 nederlaag tegen Alajuelense .

Jans wilde het verlies geen smet noemen op het verblijf in Costa Rica. „Het trainingskamp was goed, maar deze wedstrijd niet. Dat is wel teleurstellend”, erkende hij.

„Wij moeten van zo’n team winnen, honderd procent”, vond aanvoerder Robin Pröpper. „Ik heb zestig minuten gespeeld en ik ging eruit bij 3-0 achter. Toen zaten we elkaar wel even op de bank aan te kijken: van wat is dit? Zeker omdat ik ook heel goede dingen heb gezien.”

Te weinig kansen

Pröpper doelde daarmee op de opbouw van achteruit. „Daar hebben we deze week veel op getraind en dat vond ik heel aardig gaan. We tonen daarin steeds meer lef. Alleen moet je wel kansen creëren. Dat was in het eerste deel van het seizoen ook al soms het probleem en dat is zeker niet opgelost. Daar zijn we flink mee bezit. We komen er wel, het is nu de taak om de juiste mensen daar aan de bal te krijgen.”

Persoonlijke fouten

Ook Jans zag dat oude euvel - veel balbezit maar weinig dreiging - weer opduiken. „Dat moet niet uitgroeien tot een probleem. Ik vond in de eerste twintig minuten dat ons positiespel goed was, maar daarna moet het niet ophouden”, aldus de oefenmeester. „Zij krijgen één kans, en daar staan we gewoon slecht te verdedigen. Vervolgens vind ik dat we ons mee lieten slepen in dat Midden-Amerikaans gevoel van een wedstrijd. We raakten geïrriteerd en gingen ons met andere dingen bezighielden. En na rust krijg je meteen twee goals om de oren door persoonlijke fouten en dan verlies je een wedstrijd die je nooit mag verliezen. Zij werken hard, maar wij mogen van deze tegenstander niet verliezen. Als je beter bent, moet je dat in de score tot uitdrukking brengen.”