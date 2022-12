Waarom 2023 hoe dan ook een opvallend jaar gaat worden in het amateurvoetbal

Vanwege een aanpassing in de voetbalpiramide is er de komende twee seizoenen een versterkte degradatieregeling bij de amateurs. In Nederland is er nu nog vanaf de derde divisie een scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal. Alleen in de tweede divisie zitten zaterdag- en zondagclubs bij elkaar ingedeeld. Vanaf het seizoen 2023/2024 komt er tot en met de eerste klasse een gemengde indeling. Daardoor is bijvoorbeeld een wedstrijd tussen de huidige regionale eersteklassers SVZW (zaterdag) en TVC’28 (zondag) mogelijk.

Niet snel zeker van handhaving

De aanpassing in de voetbalpiramide heeft gevolgen voor eigenlijk alle competities. Er degraderen dit seizoen in meerdere klassen drie teams rechtstreeks aan het einde van de rit en soms moeten er ook nog drie teams de nacompetitie in. Ook komen er vanaf het seizoen 2023/2024 vijfde klassen in het zaterdagvoetbal in het district oost, waardoor er volop rechtstreekse degradanten zijn uit de vierde klassen. Een club die nu stijf onderaan staat heeft bijna een wonder nodig om zich nog te handhaven. Eén ding is voor de komende maanden eigenlijk al zeker: bij bijna geen enkele wedstrijd zal het alleen nog gaan om de sportieve eer.