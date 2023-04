Baars helpt SCP altijd uit de brand

Zwart geblakerde muren en een barak als tijdelijke kantine herinneren nog aan de fatale brand die het hoofdgebouw van voetbalclub SCP twee jaar geleden in de as legde. Als alles volgens plan verloopt, kan er na de zomer met de nieuwbouw worden begonnen. Sportief gaat het de vijfdeklasser uit Puijflijk ook weer voor de wind. Een terugkeer naar de vierde klasse is ondanks de 2-1 thuisnederlaag tegen concurrent Batavia nog haalbaar.

,,Het was verschrikkelijk”, haalt Rik Baars de vroege ochtend van zaterdag 19 juni 2021 terug. ,,We zouden die dag de afsluiting van het seizoen vieren. Toen ik aan kwam fietsen, zag ik de vlammen uit het dak komen. Kinderen keken met tranen in de ogen toe. Later zag ik op mijn mobieltje een hoop gemiste oproepjes. Gelukkig zijn er nu concrete plannen, zodat we over volgend jaar een mooie kantine terug krijgen."