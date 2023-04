Boy de Swart laat met zijn derde treffer tegen Niftrik vaatje buskruit ontploffen bij Victoria'25

Blessure zit Van den Berg dwars in jacht op olympisch ticket: WK niet haalbaar

Judoka Geke van den Berg mist de wereldkampioenschappen judo door een nekblessure. De 27-jarige Groesbeekse was door de Judobond geselecteerd in de klasse tot 63 kilogram. In die categorie is ze de hoogstgeplaatste Nederlandse op de negentiende plek.