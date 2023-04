De Treffers vernedert Jong Volendam: hattrickheld neemt de wedstrijdbal mee naar huis

Azzedine Dkidak eiste de hoofdrol op in het heuveldorp. De linkspoot tekende voor een ‘valse’ hattrick in iets meer dan een kwartier. Hij maakte in de tiende minuut de 1-0, verdubbelde met een stiftje de score en pegelde via de lat de 4-0 binnen. Oussama Bouyaghlafen, de andere buitenspeler van De Treffers, had voor de 3-0 gezorgd. ,,Het waren drie mooie doelpunten, maar mijn laatste was de mooiste. Een schot met mijn zwakke rechter”, aldus Dkidak.