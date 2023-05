Degradatie én kampioen in 24 uur? Historisch weekend in de maak voor oud-NEC’er Patrick Pothuizen

Heracles na ‘twee slaapmo­ment­jes’ in besloten oefenduel onderuit tegen NEC

Heracles heeft 2022 afgesloten met een nederlaag in een besloten oefenduel. In Nijmegen verloor de koploper van de eerste divisie met 2-0 van eredivisionist NEC. „Op dit niveau worden foutjes direct afgestraft. Deze wedstrijd was een goed leermoment voor ons”, aldus trainer John Lammers.