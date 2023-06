Genaaid? Nee, Rapiditas-coach zoekt schuld van misgelopen finaleweekeinde bij eigen ploeg

KAMPIOEN De ideale mix van Trekvogels pakt de titel: ‘Zo veel vreugde’

Trekvogels is kampioen van de derde klasse C. De Nijmeegse voetbalclub hikt al jaren tegen de tweede klasse aan, maar keert na acht seizoenen eindelijk terug op dat niveau. In het titelduel wordt HAVO met 4-0 verslagen.