Na 1190 dagen scoort deze verdediger van De Treffers weer eens en ook meteen de winnende

,,Het begon wel een dingetje te worden”, erkende Sirvania na zijn doelpunt in het duel in de tweede divisie. ,,Ook omdat ik vaak zo dichtbij was en ik met standaardsituaties altijd mee naar voren ga.” Zijn laatste goal dateerde van 1190 dagen geleden, thuis tegen Katwijk. Al schoot hem in Noordwijk vooral een andere goal te binnen. ,,Die tegen Jong Sparta in 2019. In de laatste wedstrijd van Anton Janssen bij ons, ook de winnende in de slotfase.”