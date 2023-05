Rapiditas doet met Duits-Nederlandse tennisbelofte gooi naar play-offs eredivisie

HOCKEYOVERZICHT Hockey­sters Beuningen zakken af naar tweede klasse

Beuningen degradeert voor het tweede jaar op rij. De hockeysters spelen volgend seizoen in de tweede klasse na een forse nederlaag in de laatste speelronde bij QZ in Nijmegen: 6-0. Concurrent Alliance uit Heemstede won wel (met 3-1 van Geel-Zwart) en wipte zo over Beuningen heen (19 om 18 punten), dat naar de voorlaatste plek zakte.