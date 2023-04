Volleyballers Trivos veroveren de titel en promoveren naar tweede divisie

Lewabo start eredivisie­sei­zoen met gelijkspel bij topploeg Nieuwer­kerk

Tennisclub Lewabo is het eredivisieseizoen maandag begonnen met een gelijkspel bij Nieuwerkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel én Rotterdam: 3-3. Vanwege de regenval werd er tijdens het duel namelijk een sporthal in de naastgelegen stad opgezocht.