Sebastiaan Borgardijn verkast van de vrouwen van PEC naar de mannen van CSV’28

Borgardijn (47) is oud-speler van de Zwolse vierdeklasser, die momenteel bovenaan staat, en trainde vorig seizoen nog een aantal weken de O19-1. De geboren Zwollenaar verwierf vooral bekendheid met zijn pionierswerk bij het vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle, waar hij elf jaar werkzaam was als trainer en technisch manager. Momenteel werkt hij op hogeschool Windesheim bij de opleiding Sportkunde van de Calo. ,,Al die jaren heb ik contact gehouden met mensen binnen CSV. Toen de O19 vorig seizoen zonder trainer kwam te zitten, ben ik een aantal weken bijgesprongen tot de zomervakantie.”

Dat smaakte naar meer. ,,Het begon weer te kriebelen, ik miste het veld. Toen kwam de vacature voorbij. Kennelijk is die periode bij de jeugd van beide kanten goed bevallen.” Waardoor hij nu bij zijn oude club in Stadshagen aan de gang kan. De Zwollenaar speelde in het verleden samen met mannen als Marcel Beumer, Stephan Rahantoknam, Roger Knoops en Art Langeler.

Het is wel een opvallende match, want Borgardijn heeft de papieren om als assistent-trainer bij profclubs te mogen trainen. ,,Ik wil nu niet vier, vijf keer in de week op het veld te staan om in het weekend het hele land door te reizen. Dit past prima naast mijn werkzaamheden op de Calo en ik proef ambitie bij de vereniging. Het eerste is vrij jong, het plafond is nog niet bereikt, en er staat een talentvol tweede. Een club met potentie, met alle jeugd die erachter zit.”