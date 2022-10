Aan de telefoon, op de laptop en de vloer, het leven van Wouter Gaillard staat in teken van volleybal

Rugby The Rams is hard op weg het verleden af te schudden, maar zover is het nog niet

Toen de carrière van international Wesley Mulder (44) erop zat, kon hij niet terug naar zijn club The Rams. De Apeldoornse club was namelijk ten dode opgeschreven. Dus trok Mulder, en velen met hem, naar het Deventer Pickwick Players. The Rams herrees vervolgens uit de as en zo kon het dat hij dik tien jaar later uitgerekend in de streekderby tegen The Pickwick Players debuteerde als hoofdtrainer.

