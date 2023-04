Aanvoerder Hazelhoff ziet voor nieuwe Pickwick-trainer vooral de taak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen ‘bij de onderste zes horen wij niet’

Als iets de 64-12 overwinning op Waterland bewees, was het dat het Deventerse Pickwick Players niet bij de onderste zes ploegen in de competitie hoort. In de degradatiepoule boekte de formatie van Mau Simeona de zevende zege in acht wedstrijden. Volgens captain Pim Hazelhoff mag het komend seizoen onder de nieuwe trainer Ruben Valstar en zijn assistent Tom Wills absoluut niet gebeuren dat de tweedeklasser nog veroordeeld wordt tot een bijrol in de competitie.

Het grote verschil met het begin van het seizoen is volgens Hazelhoff dat de neuzen nu wél dezelfde kant op staan bij de Deventer tweedeklasser. Aan het begin van het seizoen was dat wel anders. ,,Vanaf het moment dat Mau zei dat hij ons ging verlaten raakten sommige jongens toch wat gedemotiveerd. Mau heeft ons de afgelopen jaren zeker dingen bijgebracht, maar de chemie is ook wel uitgewerkt. Nu Ruben het al iets meer overneemt de laatste weken zie je de motivatie toenemen.”

Volgend seizoen ambieert de club een plek in de top vijf, en in het seizoen erop moet er volgens Hazelhoff voor de titel worden gegaan. ,,Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan, want nu gaat het ons te makkelijk af.”

De nieuwe trainer komt vanuit de club en is volgens Hazelhoff naast een clubman er eentje die ook heel erg van het teamproces is. ,,Ik heb ook al een gesprek met hem gehad, omdat ik misschien naar het tweede wilde. Hij gaf aan mij er toch heel graag bij te willen houden, omdat hij een bepaalde rol in het team voor mij ziet weggelegd. Omdat hij heel erg denkt in teambelang denk ik dat het een goede match is.”