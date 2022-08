Adegeest bekroont zichzelf met entree op hoogste niveau, tweejarig contract bij FDJ

Mens & Sport Apeldoorn­se waterpolo­ster Iris Wolves is klaar voor de Griekse hectiek: ‘Door die beleving ga je beter spelen’

Even was er de twijfel. Of ze na twee jaar Barcelona niet terug naar Nederland moest gaan. Het werd Athene, waar Iris Wolves, de Apeldoornse waterpoloster, voor een jaar tekende bij de Griekse topclub Glyfada. ,,Ik wil nog graag een volgende stap maken.”

5 augustus