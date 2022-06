Adegeest trekt goede vorm door met vierde plek in proloog Belgium Tour

Maritha (75) vindt het na 30 jaar nog steeds mooi om vrijwilli­ger te zijn bij SV Colmschate: ‘Liefde groeit automa­tisch’

Maritha Schasfoort (75) is al ruim 30 jaar betrokken bij SV Colmschate’33. Hoewel ze zelf nog nooit heeft gevoetbald, zit de club in haar hart. Daarom kruipt ze aan het einde van het seizoen elke dag wel even achter de computer om de ledenadministratie up-to-date te houden.

25 juni