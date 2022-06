ADO Den Haag heeft vertrouwen in revaliderende Van de Westeringh

Van de Westeringh kwam afgelopen zomer over van SC Heerenveen en was direct een vaste waarde in het team van Sjaak Polak. Ze viel op 6 mei in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Twente uit met een zware knieblessure en bleek haar voorste kruisband te hebben gescheurd. De voetbalster is inmiddels geopereerd en gestart met haar revalidatietraject.