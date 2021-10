Adriaan Janssen uit Diepenveen neemt afscheid van het wielerpeloton: ‘Dit hoofdstuk is gesloten’

Met een zevende plek in de Münsterland Giro bracht de coureur uit Diepenveen zichzelf nog heel even aan het twijfelen. In beestenweer koerste hij te midden van profs als André Greipel en winnaar Mark Cavendish in de kopgroep en reed hij zichzelf nog één keer in de kijker. ,,Dat was een mooie prestatie. En zo heb ik er meer gehad de afgelopen jaren. Zoals vandaag hier in Drenthe. Maar ik weet ook dat je de kansen niet heel vaak krijgt als renner van mijn kaliber. Ik kan heel goed mee op dit niveau, maar je hebt resultaten nodig om een stap omhoog te kunnen zetten. Zo nu en dan een uitschieter is niet genoeg. Als je eerlijk bent, eindigen wielerkoersen negen van de tien keer of in een sprint of bergop. Dat zijn specialiteiten die ik niet voldoende beheers om me echt in de kijker te rijden. En dan heb je een prima niveau en ook goede benen, maar mis je net even die mooie klassering om het af te maken.’’