Aegerter bezorgt Ten Kate Racing uit Nieuwleusen de twaalfde wereldtitel: ‘We hebben het fantastisch gedaan’

motorsportDe twaalfde wereldtitel voor Ten Kate Racing uit Nieuwleusen is een feit. De Zwitser Dominique Aegerter bekroonde zaterdag een fantastisch seizoen drie races voor het einde met de mondiale titel in de Supersport-klasse. Daarvoor was een vierde plaats tijdens de eerste race in Indonesië voldoende.

Aegerter, de titelverdediger, was in het hele jaar de toonaangevende coureur in de Supersport-klasse. De Zwitser (32) had in Indonesië Lorenzo Baldassarri nog als laatst overgebleven rivaal. Na het vroege uitvallen van de Italiaan was het niet meer de vraag of Aegerter de titel zou pakken, maar wanneer. De vierde plaats was meer dan voldoende.

De overmacht van Aegerter wordt duidelijk uit de cijfers; 15 zeges in 21 races. ,,We hebben het fantastisch gedaan dit jaar. Het is een droom die uitkomt om weer wereldkampioen te zijn en ik wil het opdragen aan mijn familie, vrienden, sponsors, Yamaha en natuurlijk het hele Ten Kate Racing team. Ze hebben me geholpen om te komen waar ik nu ben en ik voel me klaar om aan het volgende hoofdstuk te beginnen. De statistieken zien er geweldig uit met zoveel overwinningen, pole positions en snelste raceronden.’’

Teammanager Kervin Bos sprak ook van een historisch seizoen. ,,We zijn er trots op dat we Dominique op deze fantastische manier aan de World Superbike-klasse kunnen afleveren.” De kopman van Ten Kate Racing start in 2023 in de hoogste klasse voor GRT-Yamaha.