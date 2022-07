Aegerter zet wereldtitel in Supersport-klasse op het spel, Veneman bereikt podium in race van Most

Aegerter stond op het Tsjechische circuit op het punt om een zeldzaam record te vestigen, na negen manchezeges op rij. Maar hij raakte in de eerste manche betrokken bij een flinke crash, waardoor hij werd uitgeschakeld. Erger was nog dat Aegerter door de medische staf niet fit werd verklaard. Toen die diagnose een dag later werd herroepen werd de Zwitser alsnog uitgesloten voor de tweede wedstrijd, wegens onsportief gedrag na het ongeluk in de eerste race.

Baldassarri profiteerde optimaal door de volle 50 punten te pakken. De Italiaan heeft daardoor nog maar 14 punten achterstand in het WK, het seizoen is net halverwege. Kawasaki-coureur Jeffrey Buis uit Steenwijkerwold moest het doen met povere klasseringen (21ste en 28ste).

Podium

Een podiumplaats was er zondag wel voor Loris Veneman in de Northern Talent Cup. De Dalfsenaar, zaterdag vierde, kwam vanaf de zevende plaats knap naar voren om in de slotronde de derde plaats te pakken. Veneman (110 punten) staat vierde in het kampioenschap, achter de Duitser Dustin Schneider (118) en de Hongaren Kevin Farkas (166) en Rossi Moor (197). De volgende manche is op het TT-circuit van Assen in het weekeinde van 12-14 augustus.