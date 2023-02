Afscheid met opgeheven hoofd voor Alterno: ‘Wel een mooie pot, helaas geen stuntje’

Zonder dat Alterno echt werd weggespeeld, was het verschil tussen de top van de eredivisie en de lijstaanvoerder van de topdivisie in elke set duidelijk zichtbaar. Sneek was aanvallend sterk, scoorde gemakkelijk en Alterno zette daar een stugge verdediging en hard werken tegenover.

Niets te verliezen

Aanvoerster Gina Valenti had genoten van de wedstrijd, die voor volle tribunes in de Alternohal werd gespeeld: ,,We hadden natuurlijk niets te verliezen, dus we wilden er in ieder geval een mooie pot van maken en wellicht zorgen voor een stuntje. Dat laatste lukte helaas niet, maar in het eerste zijn we denk ik wel geslaagd.”