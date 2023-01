Afzwaaiende Ilse Bouman ziet Nieuw Heeten verliezen in derby

Ondanks dat Mulder zijn eigen feestje verstiert in Exloo, kan hij met goed gevoel naar debuut bij Jumping Amsterdam

Hij was op weg naar de zege in de internationale tweesterren Grote Prijs van het Drentse Exloo, maar op weg naar de winst ging het fout voor Dalfsenaar Pim Mulder en zijn Memphis Z. De combinatie maakte in een fout in de barrage, waardoor de snelste tijd enkel nog goed was voor een goede eindklassering (6e). Ook met zijn andere paarden was Mulder bij het meerdaagse concours in vorm, in totaal goed voor dik 7000 euro aan prijzengeld.

16 januari