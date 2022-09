AGOVV-Futsal heeft snel een opvolger voor vertrokken Assa gevonden

korfbal DOS’46 moet afscheid nemen van het korfballen in een pizzavorm

De korfballers van DOS'46 hebben hun tweede wedstrijd van het veldseizoen verloren. LDODK was in Friesland met 14-13 te sterk. Volgens trainer Henk Jan Mulder had er meer ingezeten. ,,In de slotfase gingen we weer teveel in een pizzapunt spelen. We willen juist meer het hele vak gebruiken."

19 september