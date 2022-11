AGOVV Futsal houdt de schade beperkt tegen FC Eindhoven: ‘kansen niet benut’

Gezaaid in Apeldoorn, nu oogsten in Malaga: tennissers Botic van de Zandschulp en Wesley Koolhof voeren Oranje aan in Davis Cup

Ze werden als tennissers gekneed in Apeldoorn en zijn nu de aanvoerders van Oranje. Botic van de Zandschulp (27) en Wesley Koolhof (33) gaan deze week in Malaga voorop in de strijd om de beste Nederlandse prestatie ooit in de Davis Cup te evenaren. En misschien wel te overtreffen. ,,Botic benut zijn intelligentie maximaal.”

