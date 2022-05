AGOVV Futsal strandt in Berkel-Enschot, Be’79 een brug te ver voor Apeldoorners

In een eenmalig alles of niets-duel profiteerden de Brabanders in eigen hal optimaal van het thuisvoordeel. Be ’79 besliste de zogenaamde brugwedstrijd met 3-1 in haar voordeel. De bezoekers uit Apeldoorn waren niet bij machte om het tij na een 2-0 achterstand bij rust nog in eigen voordeel te keren. De aansluitingstreffer van aanvoerder Rachid Boughalab veranderde niets meer.