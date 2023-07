AGOVV verder zonder futsal; zaaltak vindt onderdak bij SC Nowruz

programma Zwolle De laatste beslissin­gen: Ruinerwold en USV ruiken de derde klasse, Lemeler­veld strijdt om handhaving en pakt Sparta Zwolle de titel?

Het had nog een bomvol weekend kunnen worden, maar helaas vonden veel regionale clubs vorige week hun Waterloo in de nacompetitie. Dat betekent niet dat er helemaal niet meer wordt gevoetbald. Lemelerveld, Ruinerwold én USV moeten zondag nog één keer aan de bak. Een dag eerder strijden de korfballers van Sparta Zwolle en Wit-Blauw om de titel in de overgangsklasse A.